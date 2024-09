Pronostic Grenoble Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau solide à Grenoble

Grenoble a connu un exercice passé paradoxal. En effet, le club isérois avait parfaitement débuté en se retrouvant à mi-saison dans le top 5. Mais progressivement, la formation grenobloise a perdu son rythme de croisière. Cette perte de vitesse a poussé la direction du GF38 à se séparer de Vincent Hognon pour nommer Laurent Peyrelade. L’ancien coach de Rodez n’a pas su renverser la dynamique et, malgré le maintien, il a lui aussi été remplacé par Tanchot lors de l’intersaison. Pour son entrée en lice dans le championnat cette saison, le GF38 a dominé à domicile Laval (2-1) grâce à Joseph et Ba. En revanche, en déplacement chez l’un des favoris à la montée, Grenoble a concédé un revers contre Lorient (2-0) le week-end passé.

En face, Pau fut l’une des bonnes satisfactions de la saison dernière. En effet, la formation béarnaise luttait habituellement pour son maintien et s’est retrouvée à se mêler à la course aux play-off avant d’échouer à les disputer. Auteur d’une préparation intéressante, Pau est allé signer pour son entrée en lice dans cette saison de L2 un bon nul face à Clermont (2-2) dans une rencontre marquée par l’expulsion de Bobichon, arrivé de Laval cet été. Lors de la journée précédente, la bande d’Usai a dominé Caen à domicile (1-0) sur une réalisation de Boutaïb, encore. Lors de cette rencontre, les Palois ont de nouveau payé leur indiscipline, puisque le buteur et Ngom ont été exclus et manqueront ce rendez-vous. Solide dans cette entame de championnat, Pau, malgré des absences, devrait accrocher au moins le point du nul.

