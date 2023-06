Pronostic France Ukraine : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

On tente de vous faire encore gagner avec nos pronostics France – Ukraine. Avec en + des cotes doublées chez Winamax !

Nos pronostics France – Ukraine

La France monte en puissance

Pour son entrée en lice dans ce championnat d’Europe, la France a souffert pour prendre le meilleur sur l’Italie (2-1). Lors de cette rencontre, les Bleuets ont pu compter sur leurs individualités pour s’imposer, avec un Chevalier très performant, et un Barcola très remuant sur le front de l’attaque. Ensuite, avec une équipe fortement remaniée, la France a livré une piètre prestation face à la Norvège (1-0), mais s’en est sortie de nouveau grâce au talent individuel. Avec 6 points au compteur, la bande de Ripoll était bien placée pour se qualifier, mais devait au moins prendre un point face à la Suisse. Bien rentrés dans leur match, les Tricolores ont ouvert le score, mais ont ensuite montré quelques signes de fébrilité défensive qui ont permis à la Nati d’égaliser. Pendant une trentaine de minutes, l’équipe de France a souffert, mais a de nouveau pu compter sur un excellent Lucas Chevalier, auteur de parades importantes. Grâce à leurs Lyonnais, les Bleuets ont profité de la baisse de régime des Suisses pour faire la différence avec un Barcola et un Cherki très percutants. Avec 9 points pris, l’équipe de France a signé un parcours parfait et a semblé monter en puissance lors de cette ultime rencontre de poule.

L’Ukraine veut jouer les trouble-fêtes

L’Ukraine a fini en seconde position de son groupe des éliminatoires derrière… l’équipe de France. Lors des 2 rencontres des qualifs, les Ukrainiens avaient subi une déculottée en France (5-0) avant de signer un nul à domicile (3-3). Obligée de passer par un barrage face à la Slovaquie, la sélection ukrainienne a décroché sa place dans ce championnat d’Europe. Pour commencer cet Euro, les hommes de Ruslan Rotan ont pris le dessus sur la Croatie (2-0) avant de confirmer contre la Roumanie (1-0). Qualifiée grâce à ses 2 victoires, l’Ukraine affrontait l’Espagne lors de la dernière journée pour déterminer le 1er de la poule. Dans un match où les sélectionneurs avaient aligné des effectifs remaniés, les acteurs nous ont offert un match spectaculaire assez surprenant. En effet, cette rencontre a été marquée par des maladresses techniques, des décisions arbitrales incroyables, mais aussi de beaux mouvements collectifs. Finalement, l’Ukraine pourra regretter d’avoir encaissé un but à la 89e minute qui lui a fait perdre la tête du groupe.

La France fait face à des absences, Mudryk enfin rétabli pour l’Ukraine ?

Arrivée au championnat d’Europe avec un potentiel offensif impressionnant, l’équipe de France a cependant perdu Michael Olise face à la Norvège. Ensuite, dans le cadre de la préparation au 3e match, Wahi s’est blessé et est toujours incertain pour affronter l’Ukraine. En revanche, Adli, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, fera son retour. L’autre mauvaise nouvelle vient de la blessure de Koné contre la Suisse, le milieu de Mönchengladbach est forfait pour le reste de la compétition. Son remplaçant devrait être Enzo le Fée, auteur d’une très bonne entrée en jeu et qui a apporté toute sa palette technique. Malgré ces contrariétés, Ripoll dispose d’éléments de grande qualité, à l’image de son portier Lucas Chevalier qui dégage une grande sérénité ou de Rayan Cherki, capable de faire la différence à tout moment. En face, l’Ukraine espère pouvoir compter sur sa pépite Mudryk. Le joueur de Chelsea n’a toujours pas disputé la moindre minute et n’est pas sûr d’être rétabli pour affronter la France. Ruslan Rotan devrait s’appuyer sur ses hommes forts que sont Danylo Sikan, Bohdan Viunnyk, le capitaine Bondarenko ou le milieu Sudarenko.

Les compos probables pour France – Ukraine:

France : Chevalier – Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou – Caqueret, Le Fée, Thuram – Barcola, Gouiri, Cherki

Ukraine : Trubin – Sych, Batagov, Talovierov, Vivcharenko –Brazhko, Bondarenko – Sudakov, Kryskiv (Mudryk), Kashchuk – Sikan

La France se sort du piège ukrainien

Depuis le début de la compétition, l’équipe de France s’était reposée sur ses individualités pour accrocher des résultats. À l’instar de ce que produisent les Bleus de Didier Deschamps, les Bleuets sont très performants dans les 2 surfaces, avec Chevalier serein en dernier rempart et des attaquants capables de faire la différence. Les 30 dernières minutes du match face à la Suisse ont aussi permis d’avoir un aperçu du potentiel de cette sélection. Sur leur lancée, les protégés de Ripoll devraient prendre le meilleur sur l’Ukraine et décrocher leur place en demi-finales.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

