Pronostic France Espagne : Analyse, cotes et prono de la finale des JO

Envie de parier sans trop de pression sur la finale des Bleuets aux Jeux olympiques ? PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire ! Et nous, on vous donne nos pronostics France Espagne.

100€ offerts en CASH pour parier sur nos pronostics France Espagne !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics France Guinée

► Le pari « Victoire France » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « La France gagne la médaille d’or » est coté à 1,53 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « France gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 » est coté à 5,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

La France a haussé le ton

Nommé à la tête de l’équipe de France avec pour objectif de décrocher une médaille aux JO de Paris, Thierry Henry a déjà rempli sa mission, et ce, malgré les difficultés à trouver des joueurs sélectionnables. Assurés de la médaille d’argent au moins, les Bleuets sont en finale après leur victoire en demi-finale face à l’Egypte. Contre les partenaires de l’ancien Gunner Elneny, les Français se sont fait peur en concédant l’ouverture du score à l’heure de jeu. Ce premier but encaissé lors de ce tournoi a eu pour mérite de réveiller les protégés de Titi Henry qui ont mis le feu dans la dernière demi-heure. Après les parades du portier égyptien, les Bleuets ont heurté les montants à 2 reprises. Finalement, cette équipe de France olympique a dû son salut à deux de ses meilleurs éléments, Michael Olise et Jean-Philippe Mateta. Partenaires à Crystal Palace, le premier a trouvé le second qui a permis à sa formation de disputer les prolongations. Lors de ces 30 minutes supplémentaires, les Tricolores se sont rapidement retrouvés en supériorité numérique et en ont profité par Mateta, auteur de son 4e but. Son compère Olise a ensuite donné une victoire plus ample à la France. Avant la demi-finale, les Bleuets avaient réussi une phase de groupe parfaite dans un groupe à sa portée, avant de s’imposer en quart de finale face à un gros favori, l’Argentine.

L’Espagne toujours présente

L’Espagne est une nation régulièrement présente dans les derniers tours des grandes compétitions, et ce dans toutes les catégories d’âge ou de sexe. Cet été, la Roja a remporté le championnat d’Europe des A et l’Euro U19, et a été en finale du dernier Euro U21 l’an dernier en même temps que les filles remportaient le Mondial féminin. Tout cela a sans doute été une source d’inspiration pour les partenaires de Fermin Lopez. Lors de ce tournoi, la sélection espagnole a rapidement assuré sa qualif’ en remportant ses deux premiers matchs mais s’est fait ensuite surprendre par l’Egypte pour son ultime rencontre de poules. Piqués par ce revers, les Espagnols ont haussé le ton face au Japon (3-0) en quarts de finale. Face à l’une des surprises de la compétition en demie, le Maroc, l’Espagne s’est fait violence pour revenir dans le match et a pu compter pour cela sur Fermin Lopez, très bon dans ce tournoi. Finalement, la sélection espagnole a frappé au meilleur des moments dans le temps additionnel pour décrocher sa place en finale face à l’équipe de France (score final victoire 2-1).

Des retours chez les Bleuets, du classique pour l’Espagne

Suspendus en demi-finale, Millot et Koné postulent pour une place de titulaire face à l’Espagne. Le second est quasiment assuré de retrouver sa place aux dépens de Diouf. Pour le reste, Henry devrait s’appuyer sur les 4 mêmes défenseurs avec la charnière Lukeba – Baldé, Sildillia à droite et Truffert à gauche. Le Rennais, touché contre l’Argentine, a disputé les 120 minutes de la demi-finale et a rassuré son coach. Offensivement, Mateta a eu des difficultés lors des 2 premiers matchs mais a conservé la confiance de son sélectionneur. Capitaine face à la Nouvelle-Zélande lors du dernier match de poules, le buteur de Palace a ouvert son compteur et trouvé le déclic. Depuis, il enchaîne les buts et profite des passes de son ex partenaire, Michael Olise. Le futur ailier du Bayern est certainement le meilleur élément des Bleuets. En face, l’Espagne se présente avec un effectif de grande qualité. En premier lieu, le milieu barcelonais Fermin Lopez qui illumine ce tournoi. Le Catalan est bien aidé par le portier du PSG, Tenas, et par ses défenseurs centraux coéquipiers du Barça, Cubarsi et Eric Garcia (prêté à Girona la saison passée). Le milieu est très fourni avec Baena de Villareal, Barrios de l’Atletico et Sergio Gomez de la Real Sociedad. Le seul poste qui cherche un titulaire est celui d’avant-centre car Abel Ruiz a des difficultés à s’y imposer. Omorodion pourrait avoir sa chance en cours de partie face aux Bleuets.

Les compositions probables pour ce France – Espagne:

France : Restes – Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert – Akliouche, Koné, Chotard – Olise – Lacazette, Mateta.

Espagne : Tenas – Juanlu Sanchez, Garcia, Cubarsi, Miranda – Barrios, Baena – Oroz, Fermin Lopez, Sergio Gomez – Abel Ruiz (ou Omoriodion).

Les Bleuets dans les pas de 1984

Ce vendredi, la France de Thierry Henry va vouloir remporter une médaille qui les fuit depuis 1984. En mission, l’équipe de France olympique n’est plus qu’à 90 minutes (voire 120) d’un titre olympique. Les Bleuets auront fort à faire face au grand favori, l’Espagne mais, lors des derniers matchs, ils ont montré des signes d’amélioration mentalement et devant. Portée par son duo Mateta – Olise, la France a des atouts à faire valoir et pourrait profiter du soutien de son public pour accrocher la médaille d’or. Elle fera face à l’une des meilleures animations offensives de la compétition, basée sur le collectif, mais elle peut se valoir d’avoir été très solide depuis le début de ce tournoi avec un seul but encaissé.

40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics France Espagne

Vous avez envie de parier sur nos pronostics France – Espagne ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en choisissant l’offre correspondante ;

chez en choisissant l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics France – Espagne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en bonus de 100€ en bonus avec Betclic

– 100€ de bonus DIRECT (Dépose 100€ et Mise avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic France Espagne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Very Badé Trip