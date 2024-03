Pronostic France Chili : Analyse, cotes et prono du match amical des Bleus (+100€ DIRECT offerts)

Envie de parier sur un réveil des Bleus ? Winamax vous propose 100€ de Bonus DIRECT pour parier sur les pronostics France – Chili !

Nos pronostics France – Chili

Nouveau dérapage allemand pour la France

Championne du Monde en 2018 et vice-championne du Monde en 2022, l’équipe de France fait évidemment partie des candidats au titre lors du mois de juin prochain en Allemagne. Les Bleus avaient facilement décroché leur place pour le prochain Euro en dominant leur groupe de qualification dans lequel on retrouvait les Pays-Bas et la Grèce. Samedi soir dernier, la France recevait l’Allemagne dans un match important à quelques mois du championnat d’Europe. Dans un jour sans, les Tricolores sont passés au travers et ont concédé une sérieuse défaite (0-2). Plus que le score, la prestation des hommes de Didier Deschamps fut inquiétante. En effet, les Bleus ont concédé un but après 7 secondes sur une combinaison sur l’engagement parfaitement géré par Kroos et Wirtz. Dans ce match, seuls Dembélé et Mbappé ont su apporter un peu de percussion mais ils se sont ratés quand il fallait être décisif. Cette défaite a laissé des doutes car les Bleus ont eu des difficultés à rivaliser avec une sélection pourtant pas au mieux lors des derniers mois mais qui l’avait déjà battue en septembre.

Le Chili en quête de renouveau

Le Chili fut l’une des excellentes sélections sud-américaines dans les années 2010, remportant notamment deux Copa America 2015 et 2016. Depuis maintenant plusieurs saisons, la Roja a perdu de sa superbe. Cette perte de vitesse coïncide avec le vieillissement de la génération Vidal. Absente des deux derniers Mondiaux, la sélection chilienne est mal partie dans les éliminatoires pour le Mondial 2026 puisqu’elle occupe la 8e place du classement sur 10 équipes. Lors de ces matchs, la Roja ne s’est imposée qu’une seule fois face au Pérou, qui est lanterne rouge au classement. Depuis ce succès, le Chili a concédé un match nul face au Paraguay (0-0), et s’est incliné chez l’Equateur (1-0) et le Vénézuela (3-0). Le week-end dernier en revanche, le Chili s’est facilement imposé contre l’Albanie à Parme (0-3).

Plusieurs changements mais toujours Mbappé

A la suite de sa défaite face à l’Allemagne, la France devrait afficher un visage nouveau contre le Chili. En effet, Didier Deschamps devrait changer plusieurs joueurs pour affronter la Roja, notamment sur le plan défensif où les 4 titulaires de samedi pourraient laisser leur place. Peu à son aise face au Nationalelf, Warren Zaire-Emery pourrait démarrer sur le banc. Sur le plan offensif, Mbappé devrait enchainer avec, cette fois, Giroud et Kolo Muani à ses côtés. Passés au travers face à l’Allemagne, les Bleus vont vouloir se racheter. Les nouveaux éléments ont une belle opportunité de marquer des points. En face, le Chili se présentera évidemment avec des cadres bien connus comme l’attaquant de l’Inter Alexis Sanchez, le portier Claudio Bravo, le défenseur Isla ou l’ailier Vargas. A noter en revanche que le Monégasque Maripan blessé et l’ancien Marseillais Medel absents, tout comme les anciens cadres Vidal ou Aranguiz. L’attaquant de Sheffield United Brereton Diaz, un temps non convoqué, est bien de la partie.

Les compos probables pour France – Chili :

France : Maignan – Clauss, Konaté (ou Saliba), Upamecano, Théo Hernandez – Camavinga, Tchouaméni, Fofana – Kolo Muani, Giroud, Mbappé. Chili : Cortes – Loyola, Catalan, Diaz, Sierralta, Suazo – Echeverria, Pulgar, Nunez – Aravena, Sanchez.

La France doit se racheter face au Chili

La défaite face à l’Allemagne, avec une performance collective médiocre, doit absolument être suivie d’une réaction ce mardi soir. A la suite de ce revers, Didier Deschamps a plaidé la thèse de l’accident mais voudra voir ses hommes réagir dès mardi à Marseille, où les Bleus ont souvent un petit supplément d’âme. Le sélectionneur français devrait apporter de nombreux changements dans son équipe, et le retour de Maignan dans les cages et de la charnière Upamecano-Konaté est sans doute également une bonne nouvelle. L’Equipe de France nous a souvent habitué à réagir après une défaite et devrait se réveiller face à un Chili qui a perdu de sa superbe sur ses dernières années. Muet car il a manqué d’efficacité face à l’Allemagne, Mbappé devrait être une nouvelle fois titularisé, et aura à cœur d’inscrire au moins un but sur cette trêve internationale.

France-Chili : quels changements dans la composition ?