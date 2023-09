Pronostic FC Séville Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions + 100€ de Bonus offerts en CASH !

100€ offerts en CASH pour parier sur FC Séville – Lens

Le FC Séville veut enchaîner

Arrivé en cours de saison dernière, Mendilibar avait permis au FC Séville de se maintenir mais surtout de remporter une nouvelle Europa League. Depuis la création de cette compétition, le club andalou brille en C3 avec 7 titres à la clé, mais c’est bien plus difficile en Ligue des Champions avec notamment encore une élimination dès la phase de poules la saison passée. Cet été, le FC Séville a maintenu sa confiance à son coach. Toutefois, les Sévillans ont connu une entame particulièrement compliquée. En effet, le club andalou a été battu lors des 3 premières journées de Liga par le FC Valence (1-2), Alaves (4-3) et Girona (1-2). Entretemps, les partenaires de Rakitic avaient également perdu en SuperCoupe d’Europe face à Manchester City lors de la séance de tirs aux buts. Finalement, le FC Séville a décroché sa 1ère victoire de la saison lors de la réception de Las Palmas (1-0) le week-end dernier. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre du récemment arrivée Dodi Lukebakio. Cette victoire est importante d’un point de vue comptable mais également en terme de confiance.

Lens n’y arrive pas

Auteur d’une dernière saison incroyable l’an passé, le Racing Club de Lens est en revanche complètement à la ramasse depuis la reprise. Lors de l’intersaison, le Racing a perdu deux éléments importants avec les départs d’Openda, le meilleur buteur, et celui de Fofana, le capitaine et leader de cette équipe. Ces mouvements peuvent expliquer en partie le départ compliqué vécu par le RCL. Après 5 journées de Ligue 1, la bande à Frank Haise court toujours après son premier succès. Le technicien lensois doit notamment regretter son mauvais départ à Brest où son équipe a mené de 2 buts avant de craquer (2-3). Ensuite, les Sang et Or ont décroché leur seul point lors de la réception de Rennes (1-1) avant de subir trois défaites de rang face au PSG (3-1), Monaco (3-0) et surtout contre le FC Metz (0-1) à Bollaert. Cette rencontre européenne arrive à point pour relancer une dynamique dans le Nord de la France.

Séville sans Acuna, Lens sans Farinez

Vainqueur de la dernière Europa League, le FC Séville ne pourra pas compter le champion du monde argentin Acuna, blessé. Néanmoins, Mendilibar possède un groupe de qualité dans lequel on retrouve notamment une défense centrale bien connue de la L1, avec le français Badé et le dernier arrivé Sergio Ramos. Capitaine de cette équipe, Jesus Navas occupe le flanc droit de la défense. Au milieu, le club andalou possède des joueurs comme Rakitic, ou Fernando. L’animation offensive devrait être confié aux Lamela, Ocampos, Suso ou Torres, tandis que la pointe de l’attaque devrait être occupée par En-Nesyri. Recruté pour remplacer Openda, l’ancien montpelliérain Wahi cherche toujours à inscrire son 1er but sous ses nouvelles couleurs. Les Aguilar, Diouf, Guivalogui ou Maouassa sont tous dans la même situation et tentent de s’incorporer dans le schéma nordiste. Lens doit toujours faire sans Farinez.

Les compos probables pour FC Séville – Lens :

FC Séville : Dmitrovic – Navas, Badé, Ramos, Pedrosa – Rakitic, Fernando – Suso, Torres, Ocampos – En Nesyri.

Lens : Samba – Medina, Danso, Gradit – Aguilar (Frankowski), Thomasson, Abdul Samed, Machado – Fulgini, Sotoca – Wahi

Le FC Séville s’impose à l’expérience

Cette opposition met aux prises deux formations qui connaissent une entame de saison particulièrement compliquée. Néanmoins, le FC Séville a finalement décroché un succès le week-end dernier et évoluera devant ses supporters. La 1re de Sergio Ramos ce week-end, a d’ailleurs donné un clean sheet (le 1er de la saison) au public sévillan. De plus, le club andalou possède une expérience européenne nettement plus importante que celle du RCL. Ces facteurs font de Séville un favori logique pour cette rencontre. De leur côté, les Lensois veulent profiter de cet intermède européen pour retrouver leur confiance et leur allant, mais certains marqueurs comme la combativité et la réussite somblent moins présentes désormais. Habitué à disputer ce type de rencontres, le FC Séville devrait lancer sa campagne européenne par un succès face à des Lensois en manque de confiance.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

