Pronostic PSG Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des Champions + 100€ DIRECT offerts chez Winamax

Pour le retour de la Ligue des Champions et la 1re très grosse affiche de la saison 2023-2024

Nos pronostics PSG – Borussia Dortmund

Le PSG est toujours en rodage

Le Paris Saint-Germain a connu un été particulièrement agité avec le renouvellement d’une grande partie de son vestiaire. En effet, plusieurs éléments symboles des échecs des dernières campagnes européennes, avec Messi, Neymar et Verratti en tête, sont partis défendre de nouvelles couleurs. Pour compenser ces départs, le club de la capitale a misé sur un recrutement plus français avec Hernandez, Kolo Muani ou Dembélé, mais aussi sur des joueurs moins « stars » comme Ugarte, Asensio, Lee, Gonçalo Ramos ou Skriniar. L’autre changement notable vient de l’arrivée de Luis Enrique sur le banc. L’ancien sélectionneur de la Roja s’est lancé un nouveau challenge au PSG et pour l’instant le démarrage est mitigé. Pour débuter cette nouvelle saison, le club parisien a été tenu en échec à 2 reprises par Lorient (0-0) et Toulouse (1-1). Par la suite, le PSG est monté en puissance pour s’imposer avec la manière face à Lens (3-1) et l’Olympique Lyonnais (1-4). Ces victoires ont rassuré sur le potentiel parisien mais ont également mis en avant une certaine fébrilité défensive. A quelques jours de ses débuts en Ligue des Champions, le club de la capitale disputait un dernier test vendredi face à Nice. Lors de cette rencontre, les hommes de Luis Enrique ont été punis par une équipe niçoise tactiquement bien en place, et qui a parfaitement profité des espaces laissés par la défense parisienne.

Le Borussia aussi…

Le début de saison du Borussia Dortmund était très attendu car les Marsupiaux avaient terminé la dernière sur un énorme coup dur. En effet, Dortmund n’avait qu’à s’imposer face à Augsbourg devant son public pour remporter enfin de nouveau la Bundesliga, mais il n’avait pu faire mieux qu’un match nul (2-2) tandis que le Bayern s’imposait dans le même temps. Cette désillusion semble toujours dans les têtes au BVB. Logique vainqueur de Schott Mayence en Coupe d’Allemagne (1-6) pour son match de reprise, le Borussia a ensuite souffert face à Cologne (1-0) lors de la 1ère journée mais s’en est sorti en toute fin de rencontre grâce à Malen. Ensuite, les partenaires de Marco Reus ont montré quelques signes de fébrilité avec des matchs nuls face à Bochum (1-1) et surtout face à Heidenheim (2-2). Contre le promu, le Borussia a dilapidé une avance de deux buts et s’est fait rejoindre en fin de rencontre. Finalement, la bande à Terzic aura livré son meilleur match le week-end dernier en déplacement à Fribourg (2-4), où Matt Hummels s’est signalé avec un doublé. Si Dortmund est toujours invaincu, il a montré quelques signes de fébrilité lors de cette entame de saison, notamment sur le plan défensif.

Des absences à Paris, Dortmund au complet

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG déplore quelques absences importantes puisque les Nuno Mendes, Kimpembe ou Asensio sont d’ores et déjà forfaits. De son côté, Kang-in Lee va rejoindre sa sélection nationale pour participer aux Jeux Asiatiques. De plus,Fabian Ruiz est incertain pour cette rencontre. Luis Enrique devrait donc s’appuyer sur une défense à 4 avec le retour de Marquinhos (reposé face à Nice car revenu tardivement d’Amérique du Sud). Dans le même cas, Ugarte est grandement attendu tant sa non titularisation s’est faite ressentir face au Gym. L’Uruguayen est devenu en quelques matchs une pièce maitresse dans l’entrejeu parisien. Pour épauler l’ancien du Sporting, Luis Enrique devrait miser sur Vitinha et Zaire-Emery. Offensivement, Paris pourrait débuter face à Dortmund avec une attaque 100% équipe de France, avec un Kolo Muani préféré à un Ramos trop discret. Sur les ailes, Dembélé et Mbappé seront évidemment les fers de lance du PSG. Le capitaine de l’EDF réalise un début de saison tonitruant avec 7 buts inscrits en 4 rencontres. En face, Dortmund se déplacera a priori dans la capitale française quasiment au complet puisque la seule absence notable à relever est celle de l’ancien parisien Thomas Meunier. Pour le reste, Terzic devrait s’appuyer sur un XI classique avec le portier Kobel, mais aussi les cadres Can, Süle ou Hummels. L’une des incertitudes concerne le poste d’avant-centre où Sébastien Haller est en concurrence avec le nouvel arrivé Fullkrug.

Les compositions probables pour ce PSG – Dortmund :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Zaire Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé

Dortmund : Kobel – Ryerson (ou Wolf), Hummels, Süle, Bensebaini – Can, Brandt, Sabitzer – Malen, Haller (ou Fullkrug), Adeyemi.

Paris en quête de rachat

Battu par Nice (2-3) à quelques jours de ce choc européen, le PSG aura à cœur de se racheter. Ce revers montre que l’équilibre est toujours fragile à Paris mais un tout autre état d’esprit est attendu ce mardi face au Borussia Dortmund. Ce mardi, le club de la capitale affronte un adversaire qui dispose actuellement des mêmes forces et faiblesses, c’est-à-dire une puissance de feu impressionnante mais une défense fragile. Cette confrontation devrait nous offrir un match assez ouvert et il ne serait pas étonnant de voir les 2 équipes marquer. Les retours de Marquinhos et Ugarte devraient permettre de stabiliser l’équipe parisienne qui avait montré de très belles choses face à Lens et Lyon au préalable de leur défaite contre les Aiglons. Incroyable depuis le début de saison (7 buts en 4 matchs), Mbappé pourrait profiter des espaces laissés par la défense des Marsupiaux pour permettre au PSG de lancer idéalement sa campagne européenne.

