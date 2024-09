Pronostic Étoile rouge Belgrade Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Benfica s’appuie sur son expérience face à l’Étoile rouge Belgrade

La saison dernière, l’Étoile rouge de Belgrade a réalisé le doublé sur le plan national avec le gain du championnat mais aussi de la Coupe de Serbie. Les joueurs de Belgrade se sont baladés puisqu’ils ont fini avec 18 points d’avance sur le Partizan. Contrainte de passer par les barrages, l’Étoile rouge s’est défaite de Bodø/Glimt en faisant la différence lors du match retour (2-0). Au niveau national, les hommes de Milojevic ont déjà pris les commandes avec 3 points de plus que leur premier poursuivant, Mladost. À noter que l’Étoile rouge compte 1 match de retard avec un excellent bilan de 6 succès et un nul. Au niveau de l’effectif, la formation serbe peut s’appuyer sur le bosnien Krunić, arrivé du Fenerbahçe, mais aussi sur l’ancien Marseillais Radonjić (passé d’ailleurs par Benfica).

De son côté, le Benfica est évidemment une formation habituée à disputer la « grande » Coupe d’Europe. L’an passé, les Portugais avaient débuté en Ligue des champions avant d’être rebasculés en Ligue Europa, où le club s’était incliné face à l’Olympique de Marseille. Sur le plan national, le club lisboète a largement été dominé par le Sporting du Portugal. Les joueurs de Schmidt réalisent une entame moyenne avec un revers concédé à Famalicao (2-0) et un nul à Moreirense (1-1). Lors des autres matchs, le Benfica a fait le job à domicile en dominant Casa Pia, Estrela et Santa Clara. Cet été, le club a perdu João Neves ou David Neres. Dans le sens des arrivées, le club portugais a attiré les Amdouni, Akturkoglu, Kaboré ou Pavlidis (1 but cette saison) qui viennent épauler Di María (1 but aussi) ou Kokcu. Avec son effectif de qualité, le Benfica devrait prendre le dessus sur l’Étoile rouge Belgrade.

