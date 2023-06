Pronostic Espagne Suisse : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Espagne en patronne face à la Suisse

L’Espagne fait partie des grands favoris pour le titre dans ce championnat d’Europe. Pour son entrée en lice dans cet Euro, la Rojita nous a offert une très belle prestation face à la Roumanie (3-0) avec un collectif parfaitement huilé. En pleine confiance à la suite de cette victoire, la sélection espagnole a mis 19 secondes pour ouvrir le score face à la Croatie (1-0) lors de sa seconde sortie. Le ticket en poche pour les quarts, le sélectionneur espagnol a décidé de faire tourner face à l’Ukraine lors de l’ultime rencontre, qui avait pour seul but de déterminer le 1er de la poule. Menée à 2 reprises, la Rojita est parvenue à égaliser en toute fin de rencontre par le joueur de Braga Abel Ruiz. Invaincue depuis 19 rencontres, la sélection espagnole souhaite poursuivre sur cette dynamique pour décrocher une place en quarts de finale. Pour affronter la Suisse, Santi Denia devrait revenir à son XI traditionnel avec Baena (Villareal), Sancet (Athletic Bilbao), Rodri (Betis), Gomez (Man City), ou Tenas (FC Barcelone).

En face, la Suisse est la grande miraculée de ces quarts de finale. Au coup de sifflet final de son match contre la France, la Nati ne devait pas savoir qu’elle était qualifiée. En effet, grâce à la victoire de la Norvège face à l’Italie (1-0) sur le seul score favorable aux Suisses, trois sélections se sont retrouvées à égalité de points. Dans ce cas de figure, le règlement prévoit de retirer les résultats face au 1er (la France) du groupe. Ce nouveau calcul fut favorable aux Suisses qui bénéficiaient d’une meilleure attaque dans le tournoi. Miraculée, la Suisse aborde ces quarts de finale sans pression et dans la peau d’un outsider. Depuis le début de cette compétition, la sélection helvète a montré des choses intéressantes sur le plan offensif qui lui ont notamment permis de s’imposer face à la Norvège (1-2). En revanche, la défense est le gros point noir du tournoi avec 3 buts encaissés face à l’Italie (3-2) et surtout 4 contre la France (4-1). Face aux Bleuets, les Suisses ont connu un bon passage, mais ont semblé craquer physiquement à la 60e minute. Très bon cette saison, Amdouni semble payer les nombreux matchs disputés, car il a lui aussi semblé éprouvé lors de cette rencontre face à la France. Par bribes, la Suisse a montré tout son talent avec notamment un très joli but collectif face aux Tricolores où les 3 stars suisses sont impliquées, Imeri, Amdouni et Ndoye. Au regard de ses prestations du 1er tour, l’Espagne devrait prendre le dessus sur une Suisse fragile défensivement, mais qui est aussi touchée physiquement.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

