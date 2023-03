Pronostic Clermont Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont fait un grand pas vers le maintien face à Ajaccio

13e de Ligue 1, Clermont dispose de 11 points d’avance sur le premier relégable. La formation auvergnate doit récolter encore quelques points supplémentaires pour assurer sa place dans l’élite, mais est bien partie pour le maintien. La bande de Pascal Gastien a profité de ses temps forts pour décrocher des victoires importantes. Depuis quelques semaines, la formation clermontoise souffre du fait d’un calendrier plus compliqué avec de nombreux affrontements face à des équipes du haut de tableau. Dernièrement, Clermont a été surclassée au Montpied par le Racing Club de Lens (0-4) avant de s’incliner sur la pelouse d’une équipe de Montpellier en grande forme (1-2). Avant cela, Clermont avait pris 3 points précieux à Toulouse (0-1) et avait accroché Strasbourg (1-1). La force des Auvergnats est de prendre des points face à des adversaires directs pour le maintien. Ce dimanche, Gastien compte notamment sur Khaoui (4 buts) et Kyei (3 buts) pour faire la différence face à Ajaccio.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Ajaccio vit un exercice compliqué pour son retour en Ligue 1. Avec l’un des plus faibles budgets du championnat et les 4 relégations de fin de saison, le club corse est mal en point. Actuellement, la formation corse pointe en avant-dernière position avec 3 points de retard sur le premier non relégable, Brest. Depuis la reprise, l’ACA ne s’est imposé qu’à 3 reprises face à des équipes relégables avec Angers par 2 fois et contre Troyes. Lors des autres rencontres, les Corses n’ont même pas été en mesure d’accrocher un point. Lors des 3 dernières journées, les protégés de Pantaloni se sont inclinés sans inscrire le moindre but face à Reims (1-0), Montpellier (0-1) et contre Monaco (0-2). En grande difficulté, Ajaccio devrait subir un nouveau revers en Auvergne face à une équipe clermontoise qui sait prendre des points face à des concurrents directs pour le maintien.

► Le pari « Victoire Clermont » est coté à 2,08 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 208€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Khaoui ou Kyei buteur » est coté à 2,17 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 217€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Clermont Ajaccio avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Clermont Ajaccio encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Mory à tout prix