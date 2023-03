Pronostic Chelsea Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions féminine

Lyon ne parvient pas à renverser Chelsea

Finaliste de la Ligue des Champions en 2021, Chelsea a fait le plus dur dans cette double confrontation en s’imposant contre toute attente à Lyon (0-1). Les Blues ont désormais à tenir leur avantage à Stamford Bridge, elles qui ont remporté tous leurs matchs de la phase de poules à la maison. Encore mieux, les tombeuses du Real Madrid (2-0) ou encore du PSG (3-0) sur la première phase ont toujours gagné cette saison sur leur terrain. Sam Kerr et ses coéquipières cumulent 12 succès en autant réceptions toutes compétitions confondues mais ont échoué dimanche en championnat à Manchester City (2-0). Un mauvais résultat qui ne compromet pas leur engagement dans la course au titre. Chelsea est 3eme derrière les deux Manchester mais pourrait repasser en tête s’il venait à remporter son match en retard.

Lyon, de son côté, devra réussir un petit exploit pour empocher une qualification pour le dernier carré en Angleterre, après avoir été surpris sur son terrain (0-1). Le club le plus titré de l’histoire de la compétition (8 fois), d’ailleurs tenant du titre, étalait déjà des doutes en première partie de saison lors de la phase de poules et avait alors dû batailler pour se qualifier pour la phase finale, en se classant derrière Arsenal mais devant la Juventus. Depuis leur défaite à l’aller, les Fenottes ont gardé le monopole en championnat en étrillant Guingamp (6-0) samedi. Mais la marche sera bien plus haute à Stamford Bridge, où Chelsea a toujours gagné cette saison.

