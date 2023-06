Pronostic Boca Juniors Monagas : Analyse, cotes et prono du match de Copa Libertadores

Boca Juniors finit sur une bonne note face à Monagas

Boca Juniors dispute son dernier match de poule de la Copa Libertadores face à Monagas à la Bombonera. Assurés de jouer les 8es de finale, les Genovesi veulent finir sur une bonne note pour s’assurer la 1re place de leur poule et donc un 8e de finale retour à la maison. Depuis le début de la compétition, Boca Juniors s’est montré solide, ne concédant qu’une seule défaite sur la pelouse des Colombiens de Pereira. Avec 5 points d’avance sur Monagas (3e), la formation argentine ne peut plus être rattrapée par les Vénézuéliens. Bien placé en Copa Libertadores, Boca Juniors souffre en championnat argentin avec une modeste 14e place, à 22 points du leader qui n’est autre que le grand rival de River Plate. Entraîné par Jorge Almiron, Boca déplore plusieurs absences, puisque Rojo, Advincula, ou Zeballos sont sur le flanc. En revanche, on retrouvera l’ancien portier de Man U Sergio Romero, le Paraguayen Romero et l’ancien buteur de l’OM, Dario Benedetto.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Monagas est toujours dans le coup pour se qualifier pour les 8es de finale. Pour cela, le club vénézuélien doit s’imposer à la Bombanera et compter sur un faux pas des Colombiens de Pereira. À l’instar de Boca Junior, Monagas accuse plusieurs points de retard sur le premier, Puerto Cabello. Les Azulgranas n’arrivent pas au sommet de leur forme, puisqu’ils ont seulement remporté 2 matchs lors des 14 derniers disputés. Cette équipe est composée majoritairement de joueurs locaux avec Guarirapa, Rodrguez ou Herrera. En revanche, et plus surprenant, le meilleur buteur du club est le Nigérian Ade Oguns. Dans une Bombonera bouillante, Boca Juniors devrait s’imposer et consolider sa 1re place du groupe.

► Le pari « Victoire Boca Juniors et moins de 3,5 buts » est coté à 1,70 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 240€ (340€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Boca Juniors ne concède pas de but » est coté à 1,53 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 206€ (306€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Boca Junior – Monagas :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Boca Juniors – Monagas encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Quand Riquelme vole la vedette à Messi