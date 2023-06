Pronostic Belgique Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

Un Belgique – Pays Bas avec des buts de chaque côté

Le championnat d’Europe espoirs débute mercredi avec une très belle affiche entre la Belgique et les Pays Bas. Afin de se qualifier pour cet Euro, les Jeunes Diables ont réalisé une excellente campagne d’éliminatoires en restant invaincus. Sur leur parcours, les Belges se sont imposés à 6 reprises pour 2 nuls, ce qui leur a permis de remporter leur groupe devant le Danemark. Depuis que la qualif’ a été acquise, les espoirs belges ont disputé plusieurs rencontres amicales pour se préparer à cet Euro. Lors de leur première opposition, ils se sont notamment inclinés face aux …Pays Bas (1-2). En revanche, la Belgique a ensuite obtenu des résultats intéressants avec des nuls face à la France et la République Tchèque pour un succès contre le Japon. A quelques jours du début de l’Euro, les Jeunes Diables ont disputé leur dernière rencontre amicale conclue par un succès sur Israël (0-2). Pour disputer ce championnat d’Europe, le sélectionneur Mathijssen pourra compter sur le Lensois Loïs Openda, laissé à la disposition des Espoirs. A ses côtés, on retrouvera le milieu de terrain de l’AS Monaco Matazo, celui du Milan AC Aster Vranckx, Raskin des Rangers, la pépite Roméo Lavia de Southampton qui attise les convoitises depuis la relégation de son club ou Vertessen de l’Union Saint Gilloise.

En face, les Pays Bas restent une valeur sûre dans les équipes de jeunes. Cependant, les Jong Oranje n’ont plus remporté le moindre Euro depuis 2007 avec la génération des Klaas-Jan Huntelaar. A l’instar de la sélection belge, les Pays Bas n’ont pas rencontré de difficulté pour se qualifier à cet Euro. Lors des éliminatoires, les Jong Oranje ont signé 8 victoires pour 2 matchs nuls et ont ainsi remporté leur groupe devant la Suisse. La préparation a été marquée par plusieurs matchs nuls dont le dernier en date face au Japon (0-0) la semaine passée. Invaincus depuis leur défaite face à l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 2021, les Hollandais espèrent faire mieux qu’en Hongrie. Pour cela, le sélectionneur Erwin van de Loi s’appuie sur un groupe de qualité et compte sur Maatsen (Chelsea), Gravenberch (Bayern), Zirkzee (Bologne), Brobbey (Ajax), Summerville (Leeds) ou le Toulousain Dallinga. Cette affiche s’annonce agréable et devrait nous offrir des buts de chaque côté. Sur une excellente dynamique depuis leur élimination en demi-finale lors de l’Euro 2021, les Pays-Bas partent également comme favoris de cette rencontre.

