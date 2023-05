Pronostic Bayer Leverkusen AS Roma : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa

Le Bayer Leverkusen dompte l’AS Roma

Le Bayer Leverkusen peut vivre une fin de saison excitante grâce notamment au travail de Xabi Alonso. Un temps menacé par la relégation en Bundesliga, le club est remonté à la 7e place depuis la prise en main de l’équipe par l’espagnol. En revanche, le Bayer se montre moins fringant depuis quelques semaines avec plusieurs contre-performances. En effet, Leverkusen reste sur 3 journées de Bundesliga sans la moindre victoire, avec une défaite à domicile face au FC Cologne (1-2) pour des nuls à l’extérieur contre l’Union Berlin (0-0), et Stuttgart (1-1) le week-end dernier. Lors de cette dernière rencontre, le Bayer s’est retrouvé mené et a égalisé sur un penalty de Palacios. Avec sa défaite du match aller au stade Olympique (1-0), le Bayer est contraint de décrocher une victoire pour au moins disputer les prolongations. Pour parvenir à se défaire de la Louve, Alonso compte sur ses français Diaby (14 buts cette saison) et Adli, mais aussi sur la pépite Wirtz. Le buteur tchèque Schick est quant à lui toujours indisponible, ce qui devrait permettre à son coéquipier Hlozek (2 buts sur les 6 derniers matchs) de s’illustrer.

De son côté, la Roma se présente avec son avantage d’un but et l’expérience de José Mourinho. En effet, le technicien portugais est reconnu pour permettre à ses équipes de remporter des titres. La saison dernière, le Mou avait mené les Giallorossi à la victoire en Conference League. Déterminé à faire le doublé, la Roma doit tenir le coup à l’extérieur après sa victoire 1-0 de l’aller. Cependant, lors des tours précédents, les Italiens ont connu quelques difficultés loin de leurs bases en perdant notamment à Salzbourg et au Feyenoord, pour un nul sur la pelouse de la Real Sociedad où ils avaient mis le bus. A l’instar du Bayer, la Louve est bien moins bien depuis quelques semaines en championnat. Le week-end dernier, les Romains ont été tenus en échec par Bologne (0-0), enchaînant une 5e rencontre sans victoire en Serie A, et accusent désormais 6 points de retard sur le Top 4. Poussé par son public, le Bayer devrait prendre le dessus sur la Roma.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

