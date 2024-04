Pronostic Barcelone PSG : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Ligue des champions (+100€ de bonus offerts en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur Barcelone – PSG !

No Camp Nou, No Party ?

Renversé en début de seconde période à l’aller, le Barça a pu compter sur les supersubs Pedri et Christensen pour effectuer à son tour un come-back pour l’emporter au Parc des Princes (2-3). Samedi, grâce à un bijou de João Felix aligné titulaire dans un 11 très remanié, Barcelone s’est imposé en Liga, 1-0 à Cadiz. Leur 6e succès de suite, et un 13e match sans la moindre défaite toutes compétitions confondues. À noter que les Barcelonais ne joueront pas cette rencontre retour dans leur antre du Camp Nou, mais au stade olympique de Barcelone, leur stade fétiche étant en travaux depuis le début de saison. C’est un paramètre qui pourrait peser dans la balance, et ce n’est pas le seul, puisqu’on a vu les Catalans montrer quelques points faibles dans cette partie, durant laquelle ils n’ont pas été particulièrement étincelants.

Le PSG garde ses chances

La série parisienne de 27 matchs sans défaite s’est donc arrêtée lors du match aller, mais attention aux Parisiens qui sont dernièrement très efficaces à l’extérieur avec 8 victoires sur les 9 derniers déplacements. La défaite du PSG au Parc est en grande partie due aux nombreuses imprécisions défensives, qu’il faudra régler avant le match retour. On sent qu’il y a la place, et certaines modifications apportées par Luis Enrique pourraient faire la différence, notamment l’éventuelle titularisation de Barcola qui s’est montré dangereux lors de son entrée en jeu à la place d’Asensio, invisible. Mbappé se rappellera sans doute son dernier match disputé à Barcelone, qui s’était soldé par une large victoire parisienne (1-4) avec un triplé de sa part.

Retour d’Hakimi, des absences côté Barça

Côté Barça, le vice-capitaine Sergi Roberto et le buteur décisif Christensen ont écopé d’un carton jaune et seront suspendus pour ce match retour. La défense restera tout de même inchangée avec le duo Araujo-Koundé qui a bien muselé Mbappé, et c’est probablement Pedri, de retour de blessure, qui remplacera Roberto. Devant, Lewandowski a été peu en vue, mais devrait quand même débuter aux côtés du prodige Yamal et de l’homme du match aller Raphinha. Les Parisiens pourront en revanche compter sur le retour de suspension d’Hakimi qui a cruellement manqué sur le côté droit, permettant à Marquinhos de reprendre place en défense centrale. De l’autre côté, Nuno Mendes devrait être reconduit au vu de son match aller très intéressant offensivement comme défensivement, tout comme Vitinha qui a inscrit le second but.

Les compos probables pour FC Barcelone – PSG :

Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo – De Jong, Pedri, Gündoğan – Yamal, Lewandowski, Raphinha

Paris : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee Kang-in – Dembélé, Mbappé, Barcola.

Le PSG n’a pas dit son dernier mot

Avec le retour d’Hakimi et des ajustements dans la composition, cette équipe du PSG a largement les moyens de venir bousculer l’équipe du Barça hors de son Camp Nou, et qui n’a pas été dominatrice à l’aller. Les Parisiens, qui pourraient au moins faire match nul, auront besoin de s’imposer pour espérer se qualifier. Le premier buteur Dembélé a comme à son habitude été très influent dans le secteur offensif, à l’inverse de Mbappé, qui aura à cœur de se rattraper. Le natif de Paris n’a plus d’autre choix que de sortir un grand match, lui qui a marqué 39 buts en 41 matchs cette saison avec le PSG.

