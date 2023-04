Pronostic AZ Alkmaar Anderlecht : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

L’AZ Alkmaar se reprend face à Anderlecht

Dans cette Conference League, l’AZ Alkmaar avait remporté son groupe devant le Dnipro-1, l’Apollon et Vaduz. Qualifié directement pour les 8es de finale, le club néerlandais a réalisé un petit exploit en dominant le second de Serie A, la Lazio, remportant les deux matchs sur le même score de 2-1. En revanche, l’AZ est en ballotage défavorable lors de ce match retour face à Anderlecht suite au revers du match aller (2-0) en Belgique. Contraint de réaliser un exploit lors de cette manche retour, Alkmaar compte sur son buteur grec Pavlidis, qui fait partie des meilleurs réalisateurs de cette C4 avec 6 buts marqués mais aussi d’Eredivisie avec 12 buts. Justement en championnat, l’AZ s’est repris le week-end dernier après une série de 3 journées sans victoire en s’imposant sur la pelouse de Sittard (0-3) avec un nouveau but de… Pavlidis. Grâce à cette victoire, l’AZ garde sa 4e place au classement à 5 points de la 2e occupée par le duo PSV – Ajax.

En face, Anderlecht a donc fait une très belle opération lors du match aller en s’imposant par deux buts d’écart. Les Belges arrivent en confiance aux Pays-Bas, prêts à défendre chèrement leur avance. Ce succès confirme les excellentes dispositions entrevues lors du tour précédent, lorsque la formation belge avait pris le dessus sur Villareal (1-2 en cumulé). Les Mauves et Blancs avaient également dominé les Bulgares de Ludogorets en barrage en faisant la différence en Belgique avant de gérer au retour. Cependant, la belle série d’Anderlecht avec 7 matchs sans la moindre défaite s’est arrêtée le week-end dernier avec une lourde défaite sur la pelouse de l’actuel leader de Jupiler League, Genk (5-2). Et il faut noter que le club belge n’est que 10e du classement cette saison dans le championnat de Belgique. A domicile et après avoir repris confiance ce week-end, l’AZ Alkmaar devrait pouvoir s’imposer face à Anderlecht.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

