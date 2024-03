Pronostic Atlético FC Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético résiste au FC Barcelone ?

Cette opposition entre l’Atléetico Madrid et le FC Barcelone met aux prises 2 équipes qui viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Matelassiers ont réussi à rattraper leur retard sur l’Inter (2-1) en s’imposant lors de la séance des tirs aux buts avec un grand Oblak. Lors de ce match, les Colchoneros ont été boostés par le retour de Griezmann dans tous les bons coups. Si l’international français a inscrit le but de l’égalisation, il a aussi été le symbole de l’esprit combatif de l’Atletico avec un tacle incroyable sur Calhanoglu. Cette victoire va faire le plus grand bien aux hommes de Simeone qui souffraient depuis plusieurs semaines notamment en Liga. Le week-end dernier, les Rojiblancos s’étaient inclinés face à un relégable Cadix (2-0). A la suite de ce revers, les Madrilènes restent en 4e position mais ne possèdent plus que 2 points d’avance sur une équipe de l’Athletic Bilbao, très régulière dans ses performances. Pour venir à bout des Barcelonais, l’Atlético compte notamment sur Antoine Griezmann, leader offensif de cette équipe et sur Depay, dont l’entrée fut décisive en C1.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le FC Barcelone a bien négocié son match retour face au Napoli. Parfaitement rentré dans leur rencontre, les Blaugranas ont rapidement pris 2 buts d’avance. Ensuite, lorsque le Napoli a réduit le score, les hommes de Xavi ont vécu un passage un peu plus délicat. Finalement, sur une très belle action collective, Lewandowski a accentué l’écart pour s’offrir une fin de match tranquille. Privé de Pedri, Gavi ou de Jong, le Barca s’est appuyé sur sa pépite offensif Yamal et le jeune défenseur central Cubarsi, qui a de belles heures devant lui. Pas toujours régulier, le club catalan occupe la 3e place de Liga avec 7 points de retard sur le Real Madrid et 1 sur Girona. Les Barcelonais jetteront un œil dans le rétroviseur pour ce match puisque l’Atlético est à 6 points. Dans cette opposition entre deux équipes en confiance après leur qualification européenne, nous voyons un match ouvert. Devant son public, l’Atlético n’a perdu qu’un seul match toutes compétitions confondues et pourrait contenir le Barca.

► Le pari « Victoire Atlético ou match nul » est coté à 1,38 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 176€ (276€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,70 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 540€ (640€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Atletico Madrid – FC Barcelone :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Atletico Madrid FC Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Ligue des champions : le tirage complet des quarts de finale