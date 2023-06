Pronostic AS Roma La Spezia : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma n’a plus le choix face à la Spezia

En milieu de semaine, la Roma s’est inclinée en finale de l’Europe League (1-1, défaite aux tab) lors des tirs aux buts face à Séville. Alors que l’on s’attendait à une Louve campée devant sa surface de réparation dès l’entame de match, la bande à Mourinho a au début très bien contenu les Espagnols. De plus, le Mou’ nous a sorti son habituel coup de bluff avec la titularisation de Dybala, blessé ces dernières semaines. L’Argentin a été l’homme de cette finale côté romain. Dans tous les bons coups, il a servi idéalement Spinazzola qui a vu sa frappe arrêtée par Bonou. Ensuite, sur un ballon de récupération, Mancini a parfaitement servi le champion du Monde argentin pour ouvrir le score. Si Dybala a ensuite réalisé un nouveau slalom de grande classe, la Roma avait décidé de s’arrêter de jouer dès l’ouverture du score. En refusant le jeu, les Giallorossi ont permis le retour de Séville, qui s’est ensuite imposé aux tirs aux buts. Comme souvent avec le Mou’, la défaite n’est pas liée à ses choix mais à un mauvais match de l’arbitre anglais Taylor. Cette défaite a pour conséquence la non-qualification de la Roma pour la prochaine Ligue des Champions, qui était l’objectif du club en début d’année. De plus, les joueurs de la Louve doivent désormais s’imposer face à la Spezia pour être sûr de conserver leur place en Europa League et ne pas descendre en Conference League. Cette mission paraît tout à fait réalisable sur le papier face à une équipe qui lutte pour son maintien. Cependant, les derniers résultats des partenaires de Smalling et la fatigue de cette finale pourraient avoir des conséquences sur cette dernière rencontre.

De son côté, la Spezia a son destin en main car une victoire lui assurerait de rester dans l’élite.17e à égalité de points avec un Hellas Vérone en déplacement à San Siro face au Milan, les Aquilotti ont une moins bonne différence de buts que les Véronais mais ils sont devant aux confrontations directes. Ce dimanche, ils veulent profiter de la fatigue romaine pour décrocher un résultat au Stade Olympique. Récemment, la Spezia avait réussi des performances intéressantes avec notamment un succès face au Milan AC (2-0) avant d’obtenir un nul contre Lecce (0-0). En revanche, les Aquilotti avaient la possibilité de se sauver le week-end dernier lors de la réception du Torino mais sont passés au travers (0-4). Pour décrocher un résultat de ce déplacement à Rome, la Spezia compte évidemment sur son meilleur buteur Nzola. Après sa défaite en finale de l’Europa League, la Roma ne peut laisser passer la 6e place et devrait se reprendre lors de la réception de la Spezia qui est une équipe largement à sa portée.

