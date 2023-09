Pronostic Angers Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Angers – Bastia emballant

En grande souffrance à tous les niveaux l’an passé, le SCO a logiquement été relégué. L’entame de la nouvelle saison des Angevins n’a pas spécialement répondu aux attentes puisqu’ils ont été dominés par Laval (1-0) avant de partager les points avec Annecy et Auxerre. Juste avant la trêve internationale, le SCO a connu un bon passage face à Dunkerque (0-1) et contre le Paris FC (2-0). Mais attendu au tournant à Rodez le week-end dernier, la formation angevine est passée complétement au travers, concédant une lourde défaite (4-1). Ce résultat est plutôt surprenant quand on sait qu’Angers avait ouvert le score dès la 2e minute par Diony avant de totalement craquer en seconde période.

De son côté, Bastia fut l’une des très bonnes surprises de la saison dernière. En effet, seulement 2 ans après son retour en Ligue 2, le Sporting s’est hissé à la 4e place du classement général. Ce résultat a donné des ambitions aux Corses qui veulent se mêler dans la course aux playoffs. Un peu comme de nombreuses équipes en Ligue 2, dont Angers, Bastia se montre très irrégulier dans ses performances. En effet, le club corse est sur un rythme alternant nul, victoire et défaite. Après avoir lourdement perdu face à une surprenante équipe de Laval (0-3) à Armand-Cesari, le Sporting espère rebondir lors de ce déplacement à Angers. Ce match entre deux formations affichant au moins 1 but de moyenne marqué et encaissé par match, devrait nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

