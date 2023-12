Le procès de Christophe Galtier, accusé de harcèlement moral et de discrimination lors de son passage à l’OGC Nice en tant qu’entraîneur (2021-2022), a débuté ce vendredi matin. Les enquêteurs de la Police Judiciaire niçoise ont réalisé 78 procès-verbaux. Lors de son audition le 26 juin 2023, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère a décrit les tensions entre Christophe Galtier et Julien Fournier, directeur du football du club azuréen à l’époque. « Ce qui me dérange, c’est que quand Julien Fournier a compris qu’il allait perdre son poste et que Christophe Galtier en était, selon lui, le responsable, il a décidé de le tuer professionnellement », a déclaré Rivière. Pour rappel, c’est un mail de Julien Fournier à INEOS, alertant sur les comportements suspects de Christophe Galtier, qui est à l’origine de l’enquête.

Selon Fréderic Gioria, entraîneur adjoint à l’époque et proche de Fournier, Galtier aurait traité Youcef Atal et Hicham Boudaoui, deux joueurs algériens, de « sales types ». « C’est la première fois que je vis une période de ramadan avec une telle violence, a déclaré Gioria pendant son audition, dans des propos rapportés par RMC Sport. C’était pesant. On ne parlait presque plus de football mais que du ramadan. » Selon Gioria, Galtier aurait un jour déclaré : « De toutes les façons, il (Hicham Boudaoui) ne jouera pas. Digard, il va entraîner tout le monde dans sa religion (Didier Digard s’est converti à l’islam, N.D.L.R.). » Gioria affirme également : « Christophe Galtier aurait aimé ne pas avoir de musulmans dans l’équipe. Il ne me l’a pas dit mais on sentait qu’il était irrité par cela. Quand il sort (Bilal) Brahimi du groupe, Christophe Galtier envoie un message aux musulmans du vestiaire. […] Il ne le voulait pas en ciblant sa religion. »

« Dans sa manière, il a fait comprendre que si certains joueurs jeûnaient, ils ne joueraient pas, a expliqué Hicham Boudaoui face aux enquêteurs. Je me sentais mal à l’aise pendant le ramadan à cause du coach. » Jean-Clair Todibo (musulman lui aussi) a affirmé de son côté qu’il avait appris « par des personnes interposées » qu’il aurait été traité de « salafiste et d’extrémiste ».

