Pour son premier match amical de l'été, le PSG se fait accrocher par Sturm Graz

Redémarrage diesel.

Contrairement à bon nombre de clubs de Ligue 1 qui ont enchaîné les matchs de préparation cet été, le Paris Saint-Germain réalisait ce mercredi seulement sa première sortie estivale. Celle-ci s’est déroulée à Klagenfurt, en Autriche, où les Parisiens défiaient le champion d’Autriche, Sturm Graz. Et tout ne s’est pas passé comme prévu, puisque le PSG a été tenu en échec après avoir pourtant mené rapidement 0-2. Le premier pion est arrivé grâce au tout jeune Ibrahim Mbaye (16 ans), d’une frappe croisée du gauche après un service de Carlos Soler (9e). Le break est même venu dans la foulée, grâce à Soler, capitaine du soir pour l’occasion, qui a bonifié un bon centre en retrait de Randal Kolo Muani (12e). Les Autrichiens ont vite réagi, par l’intermédiaire d’Amady Camara (15e) et d’Otar Kiteishvili (43e). À noter que Luis Enrique a lancé dans le grand bain Matvey Safonov, titulaire, puis João Neves, un peu plus tard dans la partie.

Autre bémol, hormis le nul : la sortie sur blessure de Lucas Beraldo.

Lucas Beraldo s'est blessé à la cheville