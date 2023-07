Pour le co-propriétaire de l’Inter Miami, Messi fera de la MLS « un des plus gros championnats au monde »

Un mariage de raison.

Dans un long entretien disponible dans les colonnes du journal espagnol El Pais, Jorge Mas, l’un des propriétaires de l’Inter Miami, est revenu sur l’arrivée de Lionel Messi dans sa franchise. Le côté sportif, le marketing, l’après carrière et même le fuseau horaire… le bras droit de David Beckham a listé tous les bienfaits de ce transfert pour La Pulga. Et pour commencer, celui qui préside aussi le Real Saragosse a confié que l’intérêt pour le champion du monde 2022 avait plus de quatre ans : « En 2019, nous avons commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions l’amener à Miami, une ville mondiale, en plein essor. Nous voulons que les gens, lorsqu’ils pensent au football aux États-Unis, pensent à Miami. »

Ensuite, Jorge Mas a expliqué que Messi faisait bien de rejoindre « le plus grand marché commercial de la planète ». Pour lui, « Messi peut faire de la MLS l’une des deux ou trois plus grandes ligues du monde, a-t-il rajouté, Messi, parviendra à élever la ligue à un autre niveau. Je pense qu’il marquer la MLS de son empreinte ». Avant d’évoquer l’après carrière de sa recrue phare, le dirigeant de l’Inter Miami s’est dit heureux que Messi se retrouve « presque au même fuseau horaire qu’à Rosario ». Enfin, « il aura un rôle dans ce club quand il prendra sa retraite », a assuré Mas. Un des arguments qui aurait convaincu l’Argentin.

Réalité ou illusion ?

