Jean-Michel hélas.

L’OM a échappé à une sanction dans le cadre des incidents qui se sont produits en marge de l’Olympico. La rencontre, reportée au 6 décembre, se jouera au Vélodrome, comme prévu initialement, et avec du public. Pas vraiment du goût de Jean-Michel Aulas, qui a eu l’occasion d’en remettre une couche ce mardi au micro de RMC Sport. « Personnellement, je n’imaginais pas que le match puisse se dérouler à nouveau à Marseille, explique-t-il. Il y a un appel (auprès de la FFF), on verra ce qui se passera. »

« Il y a déjà eu à Marseille un certain nombre d’incidents de ce type-là, qui ont été gérés parce que le délégué de la Ligue était dans le car, (…) et il avait pu en tirer un certain nombre de conséquences. Là, malheureusement, le délégué n’avait pas pris place dans le car, mais il n’empêche que la Ligue, comme le club qui reçoit, ne peut pas s’exonérer, assure l’ancien président des Gones. La responsabilité existe. »

L’art du pressing.

