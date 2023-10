Pochettino privé d’anniversaire de mariage par la Premier League

Il va finir par regretter le PSG.

Pour la première fois depuis 1995, le Boxing Day va démarrer dès le 24 décembre avec un Chelsea-Wolverhampton, programmé à 13h. Ce qui ne ravit ni les supporters des Blues, ni leur coach. « Nos fans ne sont pas contents ? Moi non plus », a déclaré l’Argentin. « Le 23 est mon anniversaire de mariage et voilà que je dois me rendre chez les Wolves. Je crois que je ne vais pas réussir à la (sa femme) convaincre de venir. »

La pilule a d’autant plus de mal à passer pour Pochettino que les Argentins ont l’habitude de fêter Noël dans la nuit du 24 au 25 : « Le 24 est une soirée très importante pour les Argentins et j’espère arriver à temps pour faire la fête après. Mais si nos supporters ne sont pas heureux, je ne le suis pas non plus. Mais nous sommes en Angleterre, c’est différent du reste du monde et je dois m’adapter. »

Et le divorce du PSG, il le fête ?

