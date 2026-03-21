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Plusieurs absents dans le groupe du PSG face à Nice

JF
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Plusieurs absents dans le groupe du PSG face à Nice

Oubliez la Ligue des champions, place à Nice. Quelques jours après avoir écarté Chelsea en Coupe d’Europe, le PSG se déplace sur la Côte d’Azur pour reprendre le trône de Ligue 1, et il le fera avec certains absents notables.

En effet, outre les blessés connus comme Bradley Barcola ou Fabián Ruiz, voilà qu’Achraf Hakimi (accumulation de cartons) et João Neves ne seront pas non plus du voyage. Absent du point médical de la veille, le milieu portugais est certainement laissé au repos, lui qui avait manqué deux semaines de compétition avant d’affronter Chelsea au match aller, après une blessure à la cheville.

Pas de quoi se plaindre pour autant, d’autant plus que le Gym a largement été touché par les pépins physiques cette saison. Toutefois, et pour une fois, les Niçois devraient se présenter avec un groupe au quasi complet, une bonne nouvelle avant de recevoir le deuxième provisoire du championnat.

Quinzièmes avec six points d’avance sur le barragiste, les Niçois seraient bien inspirés de gratter au moins un petit point sur leur pelouse, et en plus, ils relanceraient franchement le championnat !

Et enfin un but pour Kevin ?

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JF

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