Plus de 300€ à gagner avec Leverkusen & Liverpool (+100€ DIRECT de Bonus)

Comme lors de nos deux derniers combinés (ici et ici), on tente de vous faire gagner sur un combiné. Et pour le jouer, Winamax vous offre 100€ de Bonus DIRECT à récupérer si vous déposez.

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€

100€ DIRECT de Bonus Winamax en ce moment !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.



Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du Bonus Winamax

Notre combiné du week-end

Nottingham – Liverpool :

En tête de Premier League, Liverpool se doit de prendre les 3 points sur ce genre de matchs au vu de la concurrence féroce que lui donnent Manchester City et Arsenal. Depuis sa défaite à l’Emirates justement, Liverpool a remporté ses 5 derniers matchs, dont la finale d’EFL Cup face à Chelsea et un 8e de FA Cup face à Southampton en milieu de semaine avec une équipe remaniée. Alors que le retour de plusieurs joueurs, dont Salah et Nunez, est attendu pour ce week-end, les Reds devraient pouvoir s’imposer à Nottingham, premier non relégable et battu sur 3 de ses 4 derniers matchs.

Cologne – Leverkusen :

Là aussi, on parle d’un leader. Ayant pris une belle avance sur le Bayern, Leverkusen va devoir garder le rythme pour ne pas gâcher comme l’a pu faire par exemple Dortmund l’an dernier. Vainqueur de 11 de ses 12 derniers matchs, le Bayer de Xabi Alonso a notamment battu le Bayern et Stuttgart récemment, soit les deux autres équipes du podium. Barragiste de Bundesliga alors qu’il jouait encore la coupe d’Europe l’an passé, Cologne ne s’en sort pas (2 points pris sur les 3 dernières journées) et devrait logiquement s’incliner face au 1er.

Si vous misez par exemple sur les victoires de Liverpool et du Bayern Leverkusen dans un pari combiné, la cote atteindra :

2,16 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce combiné et tentez de gagner 332€ (432€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.