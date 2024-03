La guerre de l’arbitrage est lancée.

Cette saison, pas une semaine ne passe sans nouvelle polémique. Nice-Lyon, PSG-Rennes, Toulouse-Lille, Lens-Monaco… Les décisions des hommes en noir ne cessent d’être remises en cause par les entraîneurs et dirigeants des clubs impliqués. Alors que le directeur technique de l’arbitrage en charge des pros, Stéphane Lannoy, risque d’être prochainement licencié par la FFF, les présidents des clubs de Ligue 1 se sont rassemblés ce mercredi en collège pour évoquer l’épineuse question de l’arbitrage français. D’après des propos rapportés par RMC Sport, leur constat est sans appel. « On a la douce sensation de s’être fait niquer. […] Il y a un dysfonctionnement profond, et ce n’est pas qu’une question de personne », aurait déclaré le dirigeant d’un club français.

Jean-Pierre Caillot, le président rémois, a pris en charge le Power Point pour expliquer l’organisation de l’arbitrage français. Certains de ses homologues ont ainsi remis certaines pièces du puzzle. « Au moment des nominations en janvier 2023 après le départ de Garibian, on a voulu trouver un compromis, mais ils ont réussi à nommer deux personnes (Lannoy et Gautier) qui ne peuvent pas se voir pour raisons personnelles. Mais ça, on ne le savait pas. On l’a découvert plus tard », avoue l’un d’eux. Le collège des présidents s’est notamment montré critique sur l’omnipotence et le manque de transparence de la Commission fédérale de l’arbitrage (CFA). « Le comité de liaison avec des membres du foot pro et la CFA, évoqué depuis des mois, ne s’est jamais réuni ! » se désole un dirigeant.

Au moins, les clubs français peuvent unir leurs voix à celles des Allemands.

Lees-Melou, Bleu dans les cœurs