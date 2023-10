Neymar perd son procès face à Daniel Riolo

Daniel Riolo 1 – Neymar 0.

Il attaque et ne se fait pas contrer. Souverain lorsqu’il s’agit de piquer au vif les joueurs qui auraient envie de profiter des joies de la nuit parisienne, Daniel Riolo se fait parfois prendre à revers. Par Neymar cette fois-ci. Mais le Brésilien n’a tellement plus de jus, qu’il n’a semble-t-il pas réussi à aller au bout de son action, puisque le chroniqueur de chez RMC a révélé mardi soir dans l’After Foot qu’il avait remporté un procès contre le joueur : « C’est la fin d’une histoire qui a duré bien bien bien trop longtemps. Après plus d’un an, j’ai gagné en première instance contre Neymar, qui m’a attaqué il y a un an et demi maintenant, pour des propos que j’ai tenus ici, qui étaient évidemment prouvés, argumentés, et ça m’a mis pris beaucoup de temps. »

Et alors que Gilbert Brisbois le relance pour savoir s’il s’agit de propos concernant la vie nocturne du Brésilien, le journaliste confirme : « Ca a été assez stressant, parce qu’il demandait vraiment beaucoup beaucoup d’argent, ça aurait été assez pénible. J’ai eu d’autres histoires de ce genre-là, mais pas qui m’ont stressé autant que celle-là ». On ne sait pas s’il s’est seulement servi des stories Instagram du numéro 10 parisien, mais le fait est que Riolo disposait de pièces assez solides pour l’emporter : « Le tribunal s’est prononcé aujourd’hui et a estimé que les pièces que nous avons fournies démontraient que les difficultés rencontrées par Neymar pour assurer ses entraînements et sa vie de sportif résultaient d’une hygiène de vie qu’il avait choisi d’adopter ». Le Brésilien a désormais 10 jours pour faire appel, alors que le plus grand hater de Marco Verratti espère pouvoir conter « deux trois anecdotes de cette journée-là, parce que franchement, c’était vraiment drôle », si appel il n’y a pas, teasant même « une petite blague qui est pas du tout passée » et qu’il a « regretté immédiatement. »

RDV dans 10 jours dans l’After du coup.

