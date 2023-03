Marc Keller confirme l'intérêt de Chelsea pour le RC Strasbourg

Chelsea, futur club satellite de Strasbourg ?

Alors que le RC Strasbourg est à la recherche de nouveaux investisseurs pour l’« aider à grandir », son propriétaire et président Marc Keller a donné quelques précisions sur le rapprochement du club alsacien avec Chelsea. « Dans cet environnement en permanente évolution, pour rester compétitif ou, mieux encore, pour progresser, il faudra un jour être accompagné. Alors, oui, je rencontre des gens, de Chelsea et d’ailleurs, mais il n’y a rien de fait pour l’instant », a déclaré celui qui est à la tête du RCSA depuis 2012, dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace. Pour autant, pas question de faire du Racing un club filiale, assure-t-il : « Dans le cadre de l’arrivée d’un nouveau partenaire, j’agirai de la même façon (faire passer l’intérêt du club en premier). Les autres actionnaires et moi-même avons le sens des responsabilités et nous serons très vigilants sur le profil des investisseurs intéressés, et ce quelle que soit leur nationalité. »

Actuel quinzième du championnat, Strasbourg aurait bien eu besoin d’un prêt de Pierre-Emerick Aubameyang dans son opération maintien.

