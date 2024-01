Manuel Pellegrini : « L’Arabie saoudite m’enthousiasmait beaucoup »

On a encore eu de la chance.

Le football européen a bien failli perdre Manuel Pellegrini l’été dernier. Courtisé par la Saudi Pro League, l’entraîneur du Betis a envisagé de franchir le pas de son propre aveu. « J’ai beaucoup hésité. C’était beaucoup d’argent », confie-t-il à AS. L’Ingénieur se serait bien vu découvrir un nouveau pays après le Chili, l’Equateur, l’Argentine, l’Angleterre, la Chine et l’Espagne.

« J’avais dit oui à la Chine il y a des années. A l’époque, j’en avais fini avec Manchester City, rappelle le septuagénaire. Ils m’ont proposé de transformer complètement un club. C’était une bonne offre économique et une offre culturelle qui était importante parce qu’elle me permettait de connaître la Chine, le Japon, le Vietnam… La différence est que là, je n’étais pas libre. L’Arabie saoudite m’enthousiasmait beaucoup, c’est un monde différent et j’ai beaucoup hésité. Mais l’affection que je ressens au Betis est la même qu’à Malaga. Cela n’aurait pas été loyal de ma part. »

Les Saoudiens attendront 2026.

