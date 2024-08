La multipropriété et la Ligue des champions font bon ménage

La NBA du foot.

Si 36 clubs sont engagés en Ligue des champions cette année contre 32 la saison dernière, la majorité d’entre eux ont un point commun avec l’Olympique lyonnais et Strasbourg. Comme l’indique le Centre international d’études du sport, 20 sont en effet impliqués dans la multipropriété. Ce phénomène de « multi-club ownership » concernerait même 340 équipes dans le monde à la fin de 2023, selon le même CIES.

Cette saison, 14 clubs ont même le même actionnaire qu’une autre équipe de la compétition. Le City football Group avec Gérone et Manchester City, ou encore Red Bull avec Salzbourg et Leipzig, en font partie.

⚽️ #ClubOwnership networks. More than half (20 or 55%) of the 36 clubs take will take part in the 24/25 #UEFAChampionsLeague are involved in #MultiClubOwnership. 14 of them are either directly or indirectly linked at ownership level with another club in the competition 🌍#MCO pic.twitter.com/1nT5iwaagp

— CIES Sports Intelligence (@CIESsportsintel) August 29, 2024