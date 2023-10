Manchester City condamne l’attitude de ses supporters après un hommage à Bobby Charlton

Bobby Charlton ne méritait pas ça.

Légende de Manchester United et du foot anglais, Bobby Charlton, décédé ce samedi, a reçu de vibrants hommages un peu partout à travers l’Angleterre et le monde. Y compris à Manchester City, rival historique des Red Devils. Mais cela n’a semble-t-il pas plu à tout le monde, puisqu’on a pu entendre certains chants moqueurs et plus que limite quant au décès de l’ancien Ballon d’or à l’Etihad Stadium. Une attitude fermement condamnée par les Citizens, qui ont publié un communiqué, relayé par Sky Sport News, au sein duquel ils annoncent que « le club condamne ces chants avec la plus grande fermeté, et s’excuse sans réserve, auprès de la famille et des amis de Sir Bobby, et de tous les gens à Manchester United. »

Dans un pays qui ne transige pas avec les hommages décernés aux légendes, l’affaire passe mal, et City compte bien faire la lumière sur ces événements. « Reconnaissant envers ceux qui ont déjà rapporté ces agissements », les Skyblues rappellent qu’ils incitent à partager « toute information qui pourrait aider à identifier les individus impliqués afin que nous puissions prendre les mesures appropriées en vue de prononcer des avis d’interdiction ». Si ces actes ressemblent plus à des chants isolés, City ne compte donc pas prendre cela à la légère et assure que ses services de sécurité sont sur le pont pour trouver les coupables. Une belle réaction de la part de City, alors que Pep Guardiola a déjà annoncé vouloir rendre hommage à Sir Bobby lors du derby le week-end prochain.

La classe, ça ne s’achète pas.

