L’UNFP appelle Vincent Labrune à protéger les joueurs

Un dialogue social dans le foot, vraiment ?

Ce mardi, l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) n’a pas tardé à réagir à la réélection à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP) de Vincent Labrune. Via un communiqué titré Wait & See, le syndicat des joueurs a appelé à une révision de certaines façons de faire au sein du football hexagonal. « L’UNFP prend acte et félicite le nouveau président de la LFP. La réélection de Vincent Labrune doit s’accompagner des profondes réformes qui permettront au football professionnel français d’entrer dans une nouvelle ère, afin de répondre aux nombreux défis qui se présentent à lui s’il entend ne plus se faire distancer par ceux qui, au niveau européen, font la course en tête. »

L’UNFP prend acte et félicite le nouveau président de la @LFPfr. Si @UNFP est prête et décidée à jouer un rôle majeur dans la période de transition qui mènera à la construction du football de demain, elle ne dérogera pas à sa mission première au service et au bénéfice des… pic.twitter.com/98dPwYzZmP — UNFP (@UNFP) September 10, 2024

Surtout, le syndicat présidé par Philippe Piat rappelle ses attentes envers les dirigeants du foot français, notamment autour d’un « vrai dialogue social, seul à même d’en finir, par exemple, avec la politique des lofts et avec toutes les autres atteintes à la Charte du football, au droit du travail et à la justice sociale ». La santé des joueurs est aussi remise sur le tapis. « Consciente – mais elle semble encore être la seule à ce jour – que l’augmentation excessive des charges de travail concerne l’ensemble d’une profession désormais à deux vitesses – et donc pas uniquement les top players, dont la santé physique et mentale est réellement mise en danger –, l’UNFP souhaite qu’à travers son président et son nouveau conseil d’administration, la LFP se positionne sur la nécessaire refonte du calendrier international, d’autant plus que l’appétit hégémonique de la FIFA s’attaque dès aujourd’hui aux compétitions domestiques, forcées de s’adapter pour survivre et qu’il convient, dès à présent et tous ensemble, de sanctuariser, peut-on lire dans le communiqué, avant de conclure clairement. Autant dire que, si elle ne fait pas de procès d’intention au nouveau gouvernement de la LFP, l’UNFP ne lui signera pas pour autant un chèque en blanc. »

Labrune en a d’autres des chèques, et plutôt du genre bien remplis.

