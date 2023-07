Luis Suarez hésite à prendre sa retraite avant 2024

Une dernière pige aux États-Unis, ou de grandes et longues vacances ?

Annoncé à l’Inter Miami et libre à la fin de l’année 2023, Luis Suárez se pose la question. S’il lui reste quelques mois de football dans les pattes avec Gremio au sein du championnat brésilien, l’attaquant ne sait pas ce qu’il va décider ensuite à la fin de son bail. En conférence de presse, l’Uruguayen a en effet laissé la porte ouverte à plusieurs possibilités concernant son futur proche.

« Je pense que l’année prochaine, je ne pourrai pas être performant à cause de ma condition physique et des grandes exigences du championnat brésilien. C’est pourquoi nous avons demandé au club de mettre fin à mon contrat un an plus tôt, c’est-à-dire en décembre prochain. Le club a accepté, je l’en remercie, a ainsi répondu l’ancien de Barcelone. Je ne sais pas si je vais continuer à jouer ailleurs ou non, car j’ai un problème chronique au genou que vous connaissez. »

En tout cas, Lionel Messi l’attend.

