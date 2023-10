L’UEFA annonce de nouveaux standards pour les sélections féminines

Bizarrement, l’annonce n’a pas été faite à Liège.

Un peu moins de deux mois après une Coupe du monde réussie, l’UEFA a annoncé lundi une nouvelle série de mesures, qui formeront un cadre requis pour les sélections nationales dans le futur. Dans les faits, ces mesures visent à améliorer les conditions d’entraînement, de prise en charge médicale et de déplacement, notamment, des équipes nationales. Si les fédérations parviennent à remplir tous les critères requis, elles pourront bénéficier d’un bonus financier à hauteur de 100 000 euros par an, puisque l’organisme européen a débloqué 22 millions de ses fonds jusqu’en 2028, pour contribuer à l’amélioration générale de ces conditions.

🆕 The first-ever minimum standards framework for women's national teams is out!

⚽ Consulted with players, coaches, associations and @FIFPRO Europe, it includes sporting, coaching, medical, training, welfare, accommodation and remuneration policies: ⤵️#TimeForAction

— UEFA (@UEFA) October 2, 2023