L’OL très bientôt fixé par la DNCG

L’OL va-t-il pouvoir dépenser 10 millions d’euros cet été ?

Sanctionné il y a deux semaines par la DNCG, qui a décidé d’encadrer sa « masse salariale » et ses « indemnités de mutations (autrement dit les indemnités de transferts) », l’OL va bientôt être fixé sur son avenir. Cinq jours après avoir fait appel de la décision du gendarme financier du foot français, les Gones seront, selon L’Équipe, invités à défendre leur projet ce mardi matin afin de faire sauter la punition. D’après le quotidien, la décision devrait être rendue quelques heures plus tard, dans l’après-midi.

« Dans une première analyse, ils ont estimé qu’on devait revoir notre copie. Ce n’est pas grave. On est humbles et on va apporter plus de précisions », avait assuré Santiago Cucci, le nouveau président exécutif par intérim du club, au moment d’annoncer son intention de faire appel. Même s’il est certain d’avoir monté « un dossier sérieux, bien constitué et compréhensible », le nouvel homme fort des Lyonnais s’expose à une sanction plus dure que la première. Même si ce n’est arrivé que peu de fois, historiquement.

Ce serait bête de se présenter comme ça.

