L’OL signe un partenariat avec Divonne-les-Bains

Une petite maison secondaire en bord de lac.

L’Olympique lyonnais a annoncé un partenariat de trois ans avec la ville de Divonne-les-Bains, visant à renforcer l’empreinte locale du club rhodanien. Cette association inattendue sera officiellement signée début septembre au Groupama Stadium, par le maire de la ville thermale, Vincent Scattolin, et la direction de l’OL. Comme Lens, Strasbourg, Nice, Villarreal ou encore Lausanne, Lyon avait choisi ce lieu pour son stage de pré-saison et celui-ci a semblé se dérouler dans la bonne humeur, sous le soleil.

Bataille navale, hommes à l’eau, bateau qui chavire … 😂🛶 Voici la partie 2 ⤵️ pic.twitter.com/2uJztYYAn4 — Olympique Lyonnais (@OL) August 7, 2024

Les Lyonnais auraient été séduits par le cadre de vie et les infrastructures sportives et hôtelières de Divonne-les-Bains, où les Gones devraient retourner pour leurs futurs stages de préparation estivaux. En plus des engagements sportifs, Divonne-les-Bains devient station partenaire officielle de l’Olympique lyonnais, avec des échanges constants entre les acteurs du projet, incluant les stages, la mise en place d’opérations communes, et le soutien au club local de l’US Divonne.

Les Gones seront prêts pour l’aviron aux JO 2028.

Le directeur sportif de l'OL s'exprime sur le cas Cherki