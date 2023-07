L’OL reprend son ancien logo pour le nouveau maillot extérieur

On n’invente rien.

À quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, l’Olympique lyonnais a présenté le maillot extérieur que porteront ses joueurs durant le prochain exercice. Exit le blanc de la tunique prévue pour les matchs à domicile, place au bleu roi avec quelques teintes de rouge à travers les différentes bandes. Mais la principale évolution concerne le logo, puisque l’équipementier et le club ont opté pour le retour de l’ancien blason.

Inspiré du passé, taillé pour le futur. Notre nouveau maillot extérieur @adidasfootball pour la saison 23/24 🔴🔵 👕 Disponible ici 👉 https://t.co/cOrc4Rv8Wv pic.twitter.com/toCd4RwVq9 — Olympique Lyonnais (@OL) July 17, 2023

Les lettres O et L sont en majuscules et mettent en valeur les liserés bleu et rouge. Ce logo a été utilisé de 1989 à 1996 en marquant le début du mandat de Jean-Michel Aulas. C’est donc pour la première saison depuis 35 ans sans l’emblématique président lyonnais que le club de la capitale des Gaules va faire honneur à son histoire. « Inspiré du passé, taillé pour le futur » sert d’ailleurs de slogan pour la présentation de ce maillot. De manière plus anecdotique, l’Olympique lyonnais en a profité pour changer sa photo de profil sur les réseaux sociaux avec cet ancien blason.

Ça va faire plaisir aux (vieux) supporters.

