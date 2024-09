Le jour où l'OL a failli céder Ben Arfa à Saint-Étienne

Un transfert qui aurait pu faire bien plus de bruit que celui d’Adrien Rabiot à l’OM.

C’est l’histoire d’une carrière qui aurait pu prendre une tournure différente à bien des égards. Imaginez Hatem Ben Arfa en train de faire chavirer Geoffroy-Guichard aux côtés de Pascal Feindouno. Au milieu des années 2000, le duo aurait pu terrifier plus d’une défense. Selon Fabien Richard, l’ancien préparateur physique de HBA, il n’était pas loin de signer chez le voisin.

« Hatem était dans le trou complet, l’OL voulait le vendre pour une poignée d’euros à l’ennemi juré, Saint-Étienne. C’était un très jeune joueur. Il s’est mis à bosser comme un fou et je peux vous dire qu’Hatem, quand il bossait, c’était une machine, vraiment un truc de fou. Comme tout joueur qui bosse, non pas grâce à moi, mais par ce qu’il met en place. Il explose : équipe de France, départ pour Marseille pour 12 millions d’euros. L’aventure était lancée », a expliqué sur RMC celui qui s’occupe aujourd’hui de Sehrou Guirassy et Jean-Philippe Mateta, entre autres. S’il s’est désormais tourné vers le padel, Ben Arfa n’a toujours pas officiellement pris sa retraite.

Si jamais Sainté veut rattraper le temps perdu, c’est maintenant.

