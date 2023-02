L’initiative des joueuses canadiennes pour protester contre leur fédération

La protestation continue

Le conflit entre la sélection canadienne et sa fédération est loin d’être terminé. Protestant contre le manque de moyens mis à leur disposition par les dirigeants et après une grève avortée, les joueuses ont en effet décidé de poursuivre le combat durant la SheBelieves Cup, disputée actuellement aux États-Unis. Lors de leur dernière séance d’entraînement collectif, les coéquipières de Christine Sinclair sont ainsi apparues sur le terrain avec des tenues rouges, vierges de tout équipementier, et leur maillot d’entraînement porté à l’envers pour que n’apparaisse pas le logo de la fédération.

Canadian Women’s Soccer players are practicing in red kits today with some shirts turned inside out. There are no Canada Soccer logos visible on any of their training gear, but you can see the backwards Nike check. #CWNT #SheBelievesCup pic.twitter.com/746dk2Vn3j

— Claire Hanna (@clahanna) February 15, 2023