Lilian Thuram sur le racisme : « Il y a un vrai travail de sensibilisation à faire »

Après Didier Deschamps ou Laurent Blanc, c’était au tour de Lilian Thuram d’être entendu par commission d’enquête parlementaire ce jeudi. « Si on veut analyser l’évolution du racisme dans les tribunes, on voit que ça n’a pas beaucoup évolué, avance l’ancien défenseur de Monaco qui reconnaît également avoir été victime de racisme lors de son passage en Italie. Quand il y a des problèmes de racisme dans les stades, les présidents ou les dirigeants disent : “ Ce ne sont pas des vrais supporters. ” » Celui qui compte 142 sélections avec la France va même plus loin : « La société ne veut pas être confrontée à la réalité du racisme. Donc il faut éliminer celui qui le subit. »

Le champion du monde 1998 donne ensuite quelques billes pour faire avancer les choses : « Au sein des Fédérations et des clubs, il y a un vrai travail de sensibilisation à faire. Il faudrait qu’il y ait un module obligatoire dans les formations pour aborder ce sujet, ainsi que le sexisme et l’homophobie pour que tout le monde soit sensibilisé. Ce serait extraordinaire si le monde du foot pouvait prendre conscience qu’on pouvait changer les choses. » Une idée au sujet de laquelle il se montre lui-même pessimiste, jugeant que, dans le foot, « ce n’est pas une priorité de lutter contre le racisme. » Visiblement remonté, Lilian Thuram finit par défendre les joueurs, parfois jugés trop passifs dans ces situations : « C’est trop facile de dire que c’est aux joueurs d’agir lorsqu’il y a un acte raciste ou homophobe. [ … ] Avant d’arriver aux joueurs, il y a des acteurs beaucoup plus importants. Leur mettre la responsabilité en faisant croire qu’ils ont le pouvoir d’arrêter le match… il y a d’autres acteurs à aller voir avant et leur demander pourquoi ils n’interviennent pas. »

