Lilian Thuram : « À l’école, des enfants me traitaient de « sale noir » »

Dans le nouveau numéro de SO FOOT CLUB, disponible actuellement en kiosque, nous organisons une rencontre entre Lilian Thuram et des collégiens.

Leur échange porte notamment sur la lutte contre le racisme, l’un des combats majeurs de la carrière et de la vie du champion du monde 98, qui estime notamment que « pour lutter contre les discriminations, il faut éduquer les enfants très tôt » :

« Je suis arrivé à Paris en 1981. Dans ma nouvelle école, des enfants me traitaient de “sale noir”. »

« Partout, beaucoup trop de gens ont tendance à nier le racisme qui existe chez eux en se disant : “c’est pire ailleurs”.»

