Les autorités jugent la rencontre Paris-Milan à haut risque

PSG-Milan, une rencontre tendue à tous les niveaux.

Ce mercredi, Paris accueille les Rossoneri dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue des champions, pour une rencontre déjà décisive pour les deux équipes. Une victoire du PSG donnerait de l’air au club parisien, alors qu’un succès de l’AC Milan verrait les Italiens s’emparer de la deuxième place. Les enjeux sont là, et les autorités en ont bien conscience.

Comme l’indique L’Équipe, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classé ce mardi matin la rencontre à risques niveau 3, ce qui signifie que des troubles à l’ordre public sont redoutés. Quelque 2000 supporters milanais dont 500 ultras sont attendus, mais ce n’est pas la première inquiétude des pouvoirs publics. Le Collectif Ultras Paris (CUP) a en effet invité pour ce match des Napolitains, pas forcément en bons termes avec le public milanais, ce qui attire l’attention des autorités. En plus du plan Vigipirate actuellement au niveau « urgence attentat », six forces de CRS ou gendarmes mobiles supplémentaires sont mobilisées en plus des effectifs de police habituels.

Attention aux étincelles sur le terrain et en tribunes.

