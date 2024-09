Victoire pour Reims et Toulouse, nul pour Strasbourg et Angers

Pour une fois que Nantes joue plutôt bien…

Opposés à Reims, les Canaris se sont fait croquer lors de la quatrième journée de Ligue 1 alors qu’ils ont dominé la rencontre. Ils ont même ouvert le score, Douglas Augusto étant bien servi par Moses Simon. Mais les locaux ont été rejoints avant la pause en raison d’une tête de Marshall Munetsi, puis ils se sont laissé piéger dans le temps additionnel par Keito Nakamura. Dix-huit frappes tentées, contre onze : c’est ce qu’on appelle un hold-up !

Premier point de la saison pour le Sco

Pendant ce temps-là, Toulouse s’est imposé devant Le Havre grâce à deux buts en deuxième période et malgré un poteau pour les visiteurs : après le montant touché par Daler Kouzyaïev, Shavy Babicka a lobé Arthur Desmas pour mettre les siens devant et Yann Gboho a breaké d’une frappe sublime. Enfin, Strasbourg et Angers se sont quittés bons amis : si Sebastian Nanasi a inscrit la première réalisation de la partie à la demi-heure de jeu en faveur des Alsaciens, Bamba Dieng lui a répondu sur un centre de Farid El-Melali.

Un bon week-end pour Rennes, tout ça.

Nantes 1-2 Reims

Buts : Augusto (28e) pour Nantes // Munetsi (34e) et Nakamura (90e+1) pour Reims

Toulouse 2-0 Le Havre

Buts : Babicka (70e) et Gboho (86e)

Strasbourg 1-1 Angers

Buts : Nanasi (30e) pour Strasbourg // Dieng (62e) pour Angers