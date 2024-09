Le PSG privé de Zaïre-Emery et Vitinha pour défier Brest

Foutue trêve internationale.

Le break de deux semaines sans Ligue 1 n’a pas fait que du bien au PSG. Si Bradley Barcola et Randal Kolo Muani se sont joliment illustrés, le club de la capitale a néanmoins vu Warren Zaïre-Emery et Vitinha revenir plein de bobos. Ce vendredi, Paris a annoncé que le jeune Français souffrait d’une « lésion musculaire », alors que le Portugais n’a pas participé à l’entraînement du jour, récupérant d’une petite entorse à la cheveille droite subie avec sa sélection. Résultat des courses : les deux joueurs manqueront le rendez-vous de ce samedi soir face à Brest, le staff parisien souhaitant ménager ses forces vives avant son entrée en lice en Ligue des champions la semaine prochaine face à Gérone.

Toujours un doute sur Donnarumma

Deux absences qui s’ajoutent à celles des blessés de longue date : Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe. Il reste un doute dans l’air : Gianluigi Donnarumma sera-t-il de la partie ou non ? Le portier italien est devenu papa, et pourrait aussi manquer la partie pour cette belle raison, alors que Luis Enrique n’a pas dévoilé ses plans ce vendredi en conférence de presse.mais l’Espagnol pourrait permettre à Matveï Safonov de disputer ses premières minutes sous le maillot parisien.

Et peut-être de se faire baptiser par Ludovic Ajorque.

