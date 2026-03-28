Le nouveau maire de Paris tend la main aux dirigeants du PSG

La fin du dialogue de sourds ? Fraîchement élu maire de Paris suite au second tour des municipales 2026, Emmanuel Grégoire se lance déjà dans un de ses vastes chantiers : rabibocher la mairie de Paris avec le PSG. Dans une interview pour le Parisien, l’ancien premier adjoint d’Anne Hidalgo a révélé que Nasser Al-Khelaïfi l’avait appelé le lendemain de sa nomination.

Une décoration pour les joueurs ?

Toujours dans cet entretien, Grégoire a expliqué vouloir honorer les protagonistes qui ont permis au club de la capitale de remporter sa première C1 : « Je souhaite lui proposer une remise de décoration à l’ensemble de l’équipe pour la victoire en Ligue des champions et les inviter d’ici l’été. » Le nouveau maire de Paris semble vraiment décidé à travailler main dans la main avec les décideurs du PSG : « Je souhaite que nous construisions ensemble l’avenir du Parc des Princes à Paris et ce sera au menu du Conseil de Paris exceptionnel de mi-avril. J’irai probablement au stade pour PSG-Toulouse ou le choc contre Liverpool. »

Pourvu que ça dure.

Le PSG connaît le programme en cas de qualification en demies de Ligue des champions