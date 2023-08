Le médecin en chef du PSG va rendre sa blouse

Neymar va se sentir bien seul.

Arrivé au Paris Saint-Germain il y a quatre ans, Christophe Baudot devrait, dès la fin du mois d’août, laisser les clés de l’infirmerie – où il occupait le poste de médecin en chef de l’équipe première – si l’on en croit Le Parisien. Après ses passages à l’OM (2007-2016) et à l’OL (2017-2019), il serait lassé du rythme imposé par le calendrier démentiel du champion de France en titre. Selon les informations du Parisien, il veut se consacrer uniquement à la Clinique du sport à Bordeaux-Mérignac, plutôt que faire le yoyo entre les deux villes comme il le fait actuellement. En Gironde, il pourrait conserver quelques liens avec le club de la capitale puisque la nouvelle recrue Milan Škriniar avait été opéré du dos dans la clinique girondine avant de poser ses valises à Paris.

Baudot – apprécié pour son expérience et son professionnalisme – et le PSG se séparent « en bons termes » selon le quotidien. En juillet, L’Équipe révélait pourtant quelques zones d’ombre entre lui et Luis Campos autour du cas de Nordi Mukiele, blessé après un retour précipité face à Marseille à la suite des ordres du conseiller sportif. Le médecin imite Nicolas Mayer (responsable de la performance qui a rejoint Thomas Tuchel au Bayern Munich) et Diego Mantovani (physiothérapeute, qui s’est engagé avec Al-Hilal durant l’intersaison). De son côté, Luis Enrique est arrivé avec un psychologue et deux préparateurs physiques, mais les contours du prochain staff médical sont à modeler rapidement.

Ça devrait bien être le seul à préférer Bordeaux au PSG cet été.