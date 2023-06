Les supporters de Nice lancent une pétition pour repeindre les sièges du stade

Jeanne Mas l’avait vu avant tous.

Parfois, le confort ne suffit pas et l’esthétique est à revoir. C’est le cas à l’Allianz Riviera, théâtre des matchs de l’OGC Nice. Ce dimanche, les supporters niçois ont mis en ligne une pétition dans le but de repenser les sièges du stade en les mettant au couleur de l’équipe, en rouge et noir. Les fans des Aiglons regrettent de ne pas être capables de s’identifier pleinement au club et assurent manquer d’une identité visuelle forte. « En introduisant des sièges rouges et noirs à l’Allianz Riviera, nous renforcerions l’identité du stade tout en créant un environnement visuel unique et mémorable pour les joueurs et les spectateurs. De plus, l’ajout de ces couleurs emblématiques renforcerait le sentiment d’appartenance des supporters à ce stade », a signé de sa patte l’initiateur du mouvement.

Et propriétaire ou pas, c’est toujours possible de s’arranger. Regardez le #SRFC louent leur stade à la ville… c’est le jour et la nuit ! #OGCNice pic.twitter.com/Ox8MFBPcfD — Axel (@SolamenNissa) June 24, 2023

C’est le moment de payer, Nice n’a pas l’Europe à jouer.

