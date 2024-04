Privée de fromage et de dessert.

Déjà interdits de déplacement à Saint-Étienne ce samedi, les supporters bordelais ne verront pas Laval non plus. Prévue le 27 avril prochain, la rencontre entre les Girondins et les Mayennais se fera avec un parcage visiteur vide. Une nouvelle fois, cette interdiction de déplacement est liée à l’inimitié entre les deux groupes ultras Ultramarines et des North Gates Bordeaux. La préfecture s’appuie notamment sur le dernier déplacement des Bordelais à Laval, effectué un lundi soir en 2022, pour mettre en garde contre le nombre de supporters potentiellement présents en tribunes un samedi à Francis-Le Basser.

— ORTFr (@ORTFr) April 18, 2024

Elle avance ainsi un « risque avéré de trouble à l’ordre public » en raison des relations houleuses, voire violentes, entre les deux groupes, notant tout de même « l’absence d’antagonisme entre les deux clubs ». Pour Bordeaux, c’est un nouveau coup dur dans une fin de saison de tous les dangers. Hors du coup pour la montée, les Girondins ne peuvent pas se permettre de faux pas. Avec six points d’avance sur la zone rouge à six journées de la fin, le FCGB n’est pas complètement à l’abri de la relégation, d’autant que ses déplacements à Saint-Étienne et à Laval, deux équipes qui visent la montée, se feront sans soutien. Aussi opposé à Concarneau, Dunkerque, Ajaccio et Pau d’ici à la fin de la saison, soit un mélange de concurrents directs et d’équipes du haut de tableau, Bordeaux marche sur des œufs.

Tout va bien à tous les niveaux pour Bordeaux.