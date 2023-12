Les stades de Premier League gangrénés par la drogue

L’Angleterre a peur de retomber dans ses travers.

Dans un rapport de la Commission de la Culture, des Médias et des Sports du Parlement britannique, les parlementaires se sont inquiétés d’une hausse importante de la consommation de drogues dans les stades de Premier League. Après une lutte acharnée dans les années 1980 et 1990 contre le hooliganisme, le rapport alerte sur un possible retour de pratiques dangereuses. Le directeur de la police britannique, Mark Roberts, précise : « Nous avons des preuves assez sérieuses, concernant une consommation massive de drogues dans la plupart des stades. On réalise ainsi des prélèvements dans les toilettes avant et après chaque match, pour s’assurer qu’il n’y a rien de suspect. Et dans presque 100% des cas, nous trouvons des traces de stupéfiants. »

La consommation de cocaïne serait particulièrement en hausse ces dernières années, sans qu’un lien avec l’augmentation des faits de violence ne soit pour autant établi. Sans s’alarmer, le rapport évoque des pistes pour lutter plus efficacement contre ce fléau, telles que l’utilisation plus large de chiens de détection ou la mise en place d’interdictions de stades en cas de prise en flagrant délit. Des discussions entre clubs et instances seraient également en cours afin de prendre les initiatives nécessaires.

Le meilleur championnat du monde ne procure visiblement pas assez d’adrénaline.

