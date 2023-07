Les mots de Deschamps aux Bleues avant la Coupe du monde

Le discours d’un roi.

À moins de 17 jours du début de la Coupe du monde féminine 2023, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France masculine, a rendu visite aux Bleues à Clairefontaine ce lundi. Champion du monde en tant que joueur puis comme entraîneur, « DD », encouragé par Hervé Renard à prendre la parole, s’est permis de donner quelques conseils aux joueuses avant le début de ce Mondial : « C’est avant tout une aventure sportive mais c’est aussi une aventure humaine, souligne Deschamps dans une vidéo relayée par la FFF. Il y a ce qu’il se passe sur le terrain, […] mais c’est aussi des moments de partage, avec évidemment des moments qui peuvent être plus ou moins difficiles pour chacune d’entre vous entre celles qui joueront, celles qui joueront peu et il y en a qui ne joueront certainement pas. »

<iframe loading="lazy" title="Didier Deschamps, son message aux Bleues. Chroniques du Mondial, #15" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/K4i2PgkNFEk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Après cette introduction et avoir rappelé l’importance de bien écouter le coach et son staff, l’ancien entraîneur de Monaco, la Juventus Turin et Marseille a continué d’appuyer sur l’importance pour le groupe des relations humaines : « Vous allez tout faire pour obtenir ce que vous voulez aller chercher mais humainement vous aurez beaucoup de temps à passer ensemble avec des caractères et des personnalités différentes chez chacune d’entre vous, poursuit-il. Mais forcément, cette solidarité, cette union, c’est quelque chose qui est indispensable. Ça ne fait pas gagner les matchs, mais je peux vous assurer pour l’avoir vécu que quand il n’y a pas ça, c’est quasiment impossible de pouvoir connaître la victoire et le succès. Pensez-y .» Avant le Mondial, qui débutera le 20 juillet, les Bleues affronteront l’Irlande (07/07) et l’Australie (14/07).

La recette magique ?

Championne en titre, la France remporte sa première rencontre au Mondial militaire féminin